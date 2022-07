Calciomercato, il giovane bomber ha scelto di nuovo la Juventus: firma UFFICIALE

In questi giorni scenari davvero aperti a 360 gradi per il calciomercato di una Juventus che pianifica il presente ma anche il futuro.

La società sta lavorando senza sosta per far sì che possano arrivare al più presto i rinforzi richiesti da mister Allegri per far vivere alla Juve una stagione da protagonista. Allo stesso tempo però si guarda anche alle cessioni e ai prestiti di quei calciatori che hanno bisogno di giocare con regolarità per maturare. Opportunità che può essere offerta da altri club, di pari o inferiore categoria.

Non bisogna dimenticare che nel progetto bianconero c’è ampio spazio anche per la linea verde, per la valorizzazione dei giocatori attraverso le squadre Primavera e Under 23. E proprio in tal senso bisogna registrare una notizia importante.

Calciomercato Juventus, nuovo contratto per Cerri

Come si apprende dal sito della Lega Serie A, la Juventus ha messo nuovamente sotto contratto il giovane Leonardo Cerri, che era in scadenza. Si tratta di un giocatore da seguire con grande attenzione, che i tifosi bianconeri hanno imparato già a conoscere. Ha appena 19 anni, classe 2003, ed è un attaccante centrale dotato di un fisico importante. E’ alto infatti 198 centimetri e rappresenta senz’altro una opportunità per il futuro per il club bianconero. Che è arrivata al rinnovo del suo accordo – giocava con la Primavera – a testimonianza di come creda nelle qualità di questo ragazzo. Facile pensare che possa far parte dell’Under 23, continuando nel suo percorso di crescita. Il futuro è tutto dalla sua parte.