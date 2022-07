Calciomercato Juventus, eterno ritorno Zaniolo: la formula cambia di nuovo

Calciomercato Juventus, è ritornata in auge una “vecchia” formula per provare a sbloccare l’affare Zaniolo. Le ultime di Tuttosport.

La Juventus ha scelto Zaniolo, che a sua volta ha scelto (da tempo la Juve); la Roma non sarebbe affatto contraria alla cessione del proprio gioiello che, però, non intende svendere, e per il quale continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, nicchiando sulla possibilità di accettare contropartite tecniche. Fino a qui, scenario già “scritto”: in realtà, se i bianconeri vorranno davvero mettere le mani sul “bimbo d’oro”, dovranno ancora lavorare per smussare la distanza, che ancora permane, tra distanza ed offerta.

In questo senso, la Juve potrebbe mettere sul piatto un jolly che negli ultimi giorni era stato un pò accantonato: secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo di Arthur sarebbe ritornato nuovamente in auge, e l’opzione legata all’inserimento del brasiliano nella trattativa avrebbe superato anche l’ipotesi di un prestito oneroso a 10 milioni, con riscatto obbligatorio tra un anno.

Calciomercato Juventus, Arthur “tallona” Zaniolo: cambia di nuovo la formula

Il regista carioca ex Barça non è l’unico calciatore che la “Vecchia Signora” sarebbe disposta ad inserire nella trattativa con i giallorossi, con Mou che spingerebbe, ad esempio, per capire la fattibilità del colpo Zakaria. Tuttavia, lo Special One non avrebbe chiuso a propri neanche per Arthur che, secondo Tuttosport, potrebbe dunque rappresentare la chiave di volta per chiudere positivamente l’affare. Il fatto che, in un primo momento, nella giornata di ieri Zaniolo si sia fermato solo per poco tempo con i tifosi, restando in silenzio a quanti lo invitavano a non firmare per la Juve, è prova tangibile del momento delicato che chiaramente vive il diretto interessato, ingolosito all’idea di approdare in quel di Torino e completare una batteria di esterni che comincerebbe ad assumere contorni ben definiti.