Calciomercato, “giallo” Koulibaly: “Il più grande alleato della Juventus è lui”

Ore sempre più calde, visto anche il periodo estivo, per il calciomercato di una Juventus pronta a sognare in grande.

La dirigenza bianconera adesso sta serrando i tempi, considerando la necessità di portare a Torino i rinforzi necessari per mister Allegri nel minor tempo possibile. Già nei prossimi giorni potranno arrivare delle importanti novità sui colpi messi a segno, giocatori che dovranno innalzare il livello tecnico della squadra bianconera e portarla verso nuovi trionfi sia in Italia che in Europa.

Attenzione però a quanto potrebbe accadere anche in uscita. La Juventus senz’altro farà anche delle cessioni importanti e ha comunque da definire il futuro di quei giocatori, giovani e meno giovani, che non rientrano nei piani della società. Lavoro dunque a 360 gradi per Cherubini e il suo staff. Anche per quanto riguarda la difesa, visto che è sempre più vicina la cessione di de Ligt.

Calciomercato Juventus, per Koulibaly rinnovo ancora in fase di stallo

Il giocatore olandese è intenzionato a cambiare aria e ci sono soprattutto due club pronti a duellare per lui, vale a dire il Chelsea e il Bayern Monaco. E’ logico che se l’olandese andrà via bisognerà sostituirlo con un altro big in difesa. Tra i nomi più caldi c’è anche quello di Koulibaly del Napoli, tra i migliori centrali della serie A. Non c’è però alcuna trattativa ufficiale.

📌#Ramadani deve ancora una risposta ad #ADL che lo ha chiamato per parlare del rinnovo di contratto: una mossa astuta quella del presidente 🟦. L’agente del 🇸🇳 intanto continua a tessere la tela e si sta rivelando il più grande alleato della #Juventus. https://t.co/6g74qEDASb — Dario Pellegrini (@dariopelle3) July 6, 2022

Come ha spiegato il giornalista Dario Pellegrini su Twitter il grande alleato della Juventus riguardo il possibile arrivo del difensore è l’agente Ramadani, che non ha ancora risposto all’invito del presidente dei partenopei De Laurentiis, che lo ha contattato per parlare del possibile rinnovo del suo assistito.