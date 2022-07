Calciomercato Juventus, addio lampo di Cuadrado: la sentenza di Momblano

Calciomercato Juventus, l’esterno colombiano ha ancora un anno di contratto ma sta già pensando al futuro.

La calda estate bianconera ha ufficialmente avuto inizio. L’annuncio di Angel Di Maria è il primo di una lunga serie, in un mese in cui sono previsti altri fuochi d’artificio. La Juventus ha avviato la sua campagna di rafforzamento con il chiaro intento di rendere più competitiva la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’esterno argentino è solamente il tassello iniziale di un mercato che la dirigenza sta pianificando ormai da mesi. Paul Pogba seguirà a ruota il “Fideo”: il centrocampista francese, conclusa la controversa avventura con il Manchester United, è atterrato da poco a Torino ed è pronto a ricevere l’affetto dei tifosi che negli ultimi sette anni non l’hanno mai veramente dimenticato.

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe trovato un accordo anche per Nahuel Molina, esterno a tutta fascia dell’Udinese che è stato la grande rivelazione dell’ultimo campionato. Il suo entourage ha accettato la proposta della Signora e adesso la palla passa alla società friulana. Che per il nazionale argentino chiede una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni.

Calciomercato Juventus, “a fine stagione Cuadrado sceglierà se tornare o meno a casa”

L’eventuale arrivo di Molina creerebbe una sorta di affollamento sulla corsia destra. Molto probabilmente diventerà l’alternativa a Juan Cuadrado, permettendo ad Allegri di utilizzare con maggiore parsimonia l’esterno colombiano, di frequente soggetto ad infortuni.

“El Panita” oggi è rientrato a Torino dalla vacanze insieme al resto della truppa. È apparso motivato in vista della nuova stagione, così come ha comunicato attraverso il proprio profilo social. Vuole godersi il suo ultimo anno di contratto con la Juventus – il rinnovo è scattato automaticamente dopo aver raggiunto un certo numero di presenze – e poi prendere con serenità una decisione riguardo al suo futuro. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta di Juventibus, “preferirebbe non spostarsi in Italia: vuole fare la prossima stagione e poi scegliere se tornare o meno a casa”.