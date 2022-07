Calciomercato Juventus, tra il Bayern e de Ligt spunta il terzo incomodo: non è il Chelsea.

Una delle situazioni più delicate in casa Juventus è quella che riguarda il mercato estivo: se da un lato però la dirigenza è già riuscita a concludere affari davvero importanti come Pogba e Di Maria, dall’altro purtroppo tiene banco e preoccupa la situazione de Ligt, anche perché con la sua partenza i difensori residui in rosa sarebbero pochissimo e comunque bisognerebbe impegnarsi fin da subito per una sua sostituzione.

Nonostante egli sia riuscito grazie alle sue qualità e ad un pizzichino di fortuna a conquistarsi un posto da titolare nell’ambitissima difesa della Juventus, pare sia praticamente sicuro che egli non sia così entusiasta del rimanere ancora a Torino. Come già risaputo, le squadre che fino a questo momento hanno mostrato interesse per il calciatore sono il Chelsea, la prima a interessarsi, è il Bayern Monaco, entrambe rivelatesi comunque seriamente molto interessate ad un acquisto del cartellino.

Calciomercato Juventus, spunta una nuova offerta per de Ligt: è del tutto inaspettata

Quella riportata su Twitter da Christian Falk è comunque oggettivamente un vero e proprio fulmine a ciel sereno in quanto egli ha rivelato che nella trattativa per il giovane Oranje si sarebbe intromessa anche un’altra squadra anche se, comunque, gli agenti di de Ligt hanno comunicato allo United di essere in trattativa con il Bayern e che lo stesso ragazzo vorrebbe trasferirsi lì. Per ora, la pista che conduce a Manchester è quindi totalmente congelata.