Calciomercato, pazzi di Juve: il nuovo “seguace” spinge al super colpo

Calciomercato, dopo Di Maria e Pogba potrebbe toccare lui. E quell’indizio sui social non lascia spazio a dubbi.

Che la Juventus sia ben intenzionata in questo calciomercato estivo, ce l’hanno detto chiaramente i primi giorni di luglio. Il ritiro non è ancora neanche cominciato ma, tra Continassa e J-Medical, è già tempo di annunci e presentazioni. Dopo un intenso mese di trattative il club bianconero ha appena ufficializzato l’arrivo di Angel Di Maria.

Il “Fideo” è stato inseguito con una certa insistenza non appena era assodato che non avesse prolungato il suo contratto con il Psg. Nelle prossime ore toccherà invece a Paul Pogba. Il tanto atteso ritorno del centrocampista francese, che aveva lasciato la Juventus nel 2016 per trasferirsi in Inghilterra al Manchester United, è già sbarcato a Torino, dispensando sorrisi e abbracci. Domani sosterrà le visite mediche di rito. Insomma, si respira un’aria nuova e – cosa ancora più importante – sembra finalmente tornato l’entusiasmo. I sentimenti di delusione e amarezza che avevano preso il sopravvento nell’ultima parte della scorsa stagione – la prima senza titoli dopo undici anni – per adesso sono solamente un brutto ricordo da rimuovere il prima possibile.

Calciomercato, Paredes inizia a seguire la Juventus su Instagram

Aspettando l’annuncio ufficiale del “Polpo”, il popolo bianconero già si domanda chi sarà il prossimo acquisto. E nel pomeriggio un’autocandidatura importante è arrivata da Leandro Paredes, altro giocatore del Psg accostato negli ultimi tempi alla Vecchia Signora. L’argentino potrebbe seguire le orme del suo connazionale Di Maria trasferendosi da Parigi a Torino. Classe 1994, l’ex Roma e Zenit sogna di tornare in Italia e non è passato inosservato il fatto che su Instagram sia appena diventato un follower della Juventus. Un indizio che non lascia spazio a dubbi: è lui il nuovo nome per il centrocampo?