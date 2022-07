Calciomercato Juventus, l’aiuto di Sarri: arriva gratis in bianconero

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano un profilo decisamente d’esperienza che potrebbe arrivare proprio dalla Lazio dell’ex Sarri.

I bianconeri fanno un completo restyling in difesa. Tra Chiellini che è andato a giocare in USA e la possibile partenza di De Ligt, i bianconeri hanno bisogno d’altra esperienza. Proprio per questo motivo sta tornando in auge la candidatura di Acerbi in uscita dalla Lazio.

Calciomercato Juventus, Acerbi come uomo in più in difesa

Un operazione davvero vantaggiosa che farebbe contento anche Allegri che si trova bene con i giocatori italiani e d’esperienza. Staremo a vedere, dunque, come si evolverà la trattativa. In attesa dei già consolidati nuovi acquisti Paul Pogba e Angel Di Maria.