Pogba e Di Maria: nasce una super Juventus | La probabile formazione

Da questo calciomercato estivo sta nascendo una grande Juventus, lo testimoniano i nomi dei campioni vicini al club bianconero.

Ancora manca l’aspetto più importante, quello legato alla firma, ma ormai sembrano esserci pochi dubbi sull’ingaggio di due grandi campioni a parametro zero, ovvero presi senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Stiamo parlando ovviamente di Paul Pogba ed Angel Di Maria. Ruoli diversi, età anagrafica diversa, ma calciatori accomunati dall’essere straordinariamente forti e vincenti. Campioni veri, con la C maiuscola, elementi che possono fare davvero la differenza sia in Italia che in Europa.

Le trattative con il francese e l’argentino sono di fatto ormai chiuse, ieri l’ex Psg è arrivato a Torino e presto lo farà anche il “polpo”. L’annuncio della loro ufficialità manderà senz’altro in visibilio il popolo bianconero, che pregusta nuovi trionfi dopo una stagione chiusa senza la conquista di un titolo. Come cambierebbe con Pogba e Di Maria la formazione tipo bianconera?

Calciomercato Juventus, i due campioni chiamati a fare la differenza

Guardando anche alle mosse di calciomercato che potrebbero essere effettuate nelle prossime settimane, l’intenzione di Allegri sembra essere quella di giocare con il 4-3-3, sfruttando la qualità degli esterni offensivi. Da un lato appunto Di Maria, chiamato a fare la differenza anche accentrandosi, con la sua qualità. Dall’altro – non appena sarà possibile – un Chiesa destinato ad essere sempre più uomo chiave. Senza dimenticare che il possibile arrivo di Zaniolo garantirebbe all’allenatore un parco attaccanti davvero niente male. Al centro dell’attacco, chiaramente, Vlahovic. A centrocampo Pogba sarebbe chiaramente titolare, con licenza di andare alla ricerca del gol, protetto da Locatelli e Zakaria. Anche se la Juventus continua a cercare un playmaker (Paredes? Jorginho?) per alzare la qualità del palleggio. In difesa per ora ci sarebbero Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Ma l’olandese è in partenza e sulle corsie esterne pure potrebbero esserci novità. Il rinnovamento sarà profondo…