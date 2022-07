Calciomercato Juventus, formula e cifre: come si chiude l’affare Zaniolo

Ormai i tifosi lo hanno capito: ogni giorno può essere quello utile per avere novità importanti sul calciomercato della Juventus.

Si sta avvicinando sempre più l’inizio del prossimo campionato di serie A e le squadre a breve inizieranno a lavorare a ranghi completi sul campo per preparare il debutto. Nel frattempo la dirigenza della Juventus si sta dando davvero un gran da fare per mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri i rinforzi necessari nel minor tempo possibile.

Colpi a parametro zero, ma anche investimenti mirati su giovani che possono essere il futuro della squadra bianconera per i prossimi anni. Gli arrivi di Di Maria e Pogba sono ormai giocatori di allegri, per questo motivo i bianconeri si stanno concentrando su altri obiettivi e sulla gestione necessaria delle cessioni per fare cassa.

Calciomercato Juventus, per Zaniolo si cerca un punto d’incontro

Cassa che servirà poi a finanziare nuovi colpi. Non è un mistero che la Juventus sia sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma sarebbe il tassello giusto per completare il reparto offensivo, visto che tra l’altro può giocare in più zone del campo. Il numero 22 è pronto a vestire il bianconero, ma finora non è stato trovato l’accordo con i giallorossi, nè sulla cifra nè sulla formula del trasferimento. Mourinho non vuole contropartite tecniche e questo per ora è stato un freno all’affare. Come riporta calciomercato.it è una trattativa che potrebbe andare a rilento, ma un punto d’incontro potrebbe essere trovato sulla base di un prestito oneroso ad una cifra consistente, con obbligo di riscatto. Un affare che dovrebbe portare nelle casse della Roma circa 45 milioni di euro.