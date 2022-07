Calciomercato, la Juventus cala il jolly per Bremer: Inter tramortita

Ancora voci e rumors che infiammano a luglio il calciomercato di una Juventus che vuole tornare al più presto a vincere.

Questo mese sarà senz’altro fondamentale per il futuro della squadra di mister Allegri che spera che i rinforzi promessi dalla società possano arrivare al più presto. Troppo importante poter lavorare sul campo con i volti nuovi affinché possano inserirsi al più presto nei meccanismi dell’allenatore bianconero. Del resto al debutto in campionato manca poco più di un mese e bisogna stringere i tempi.

Alla società non si può certo imputare mancanza di impegno. Sono ormai mesi che Cherubini e il suo staff sono al lavoro per far si che possano essere accontentate le richieste del tecnico. Richieste per adesso soddisfatte in parte con l’innesto di Di Maria e Pogba, due grandi campioni che faranno compiere senz’altro un grande salto di qualità alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Gatti può finire in prestito al Torino nella trattativa

Adesso però bisogna cercare innesti in difesa e uno degli obiettivi primari continua ad essere Koulibaly del Napoli. Il campione del Napoli però sembra allontanarsi in considerazione del fatto che i partenopei non vogliono cedere uno dei loro migliori elementi. Ecco perché può tornare di moda il nome di Bremer del Torino. Ai microfoni della CMIT TV di calciomercato.it Marco Venditti, direttore di “Signora Mia Calcio News” ha rivelato come la squadra bianconera possa arrivare al brasiliano del Torino. “La Juve ha una carta importante in mano: un giocatore che Juric voleva fortemente e mi riferisco a Gatti. Che sarebbe ceduto in prestito e non a titolo definitivo. Questo è un jolly che l’Inter non ha” sono le sue parole.