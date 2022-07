Calciomercato Juventus, Ancelotti manda il nuovo gioiellino. Colpo in pieno stile Morata da parte dei bianconeri.

Questi ultimi si sono fin qui distinti per due operazioni in entrata ben precise e importanti che hanno permesso ad Allegri di abbracciare due profili a dir poco importanti e qualitativi e il cui apporto si prevede possa attestarsi su livelli elevati.

Ambedue prelevati a parametro zero, Di Maria e Pogba rappresentano il classico usato sicuro, arrivato a condizioni vantaggiose e il cui valore si rivelerà di certo utilissimo alla squadra.

C’è poi, come sapete, uno scenario Zaniolo sempre aperto e del quale si parla ormai da tanto tempo, alla luce dell’importanza del giocatore e una condizione contrattuale che, unitamente ad alcuni atteggiamenti social dello stesso 22, stanno suscitando interessi e discussioni.

Calciomercato Juventus, Cherubini in pole position per il colpo dal Real di Ancelotti

Occhio però a non sottovalutare anche altre piste estere, non solo in attacco ma anche in difesa. Come sappiamo, questa perderà con ogni probabilità Matthijs De Ligt, conteso tra Chelsea e Bayern Monaco e destinato a lasciare Torino per una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro.

L’addio di Chiellini, unitamente alla possibile sortita dell’olandese, lasciano intendere come servirà adottare delle contromisure anche nel reparto arretrato. Non sfugga, dunque, quanto riportato da Tuttosport, a detta del quale la Juventus potrebbe distinguersi per un’operazione in stile Morata.

Cherubini è infatti sulle tracce di Rafa Marin, difensore classe 2002 del Real Madrid il cui contratto è in scadenza fra un anno. I bianconeri sono in pole position.