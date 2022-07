Calciomercato Juventus, intrigo con il Napoli: annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, intrigo con il Napoli? C’è l’annuncio in diretta che cambia decisamente le carte in tavola

La campagna di rafforzamento della Juventus non si ferma. Vi abbiamo parlato di come Allegri ha chiesto ulteriori rinforzi alla società dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba: al tecnico livornese servono – senza contare in questo caso poi le uscite che ci saranno quindi con innesti dello stesso livello – un vice Vlahovic, un centrocampista centrale, un esterno, e anche un difensore centrale. Si aspetta l’uscita di De Ligt per finanziare il mercato, con l’olandese che ormai sembra aver preso l’uscita verso Monaco di Baviera per unirsi alla squadra di Nagelsmann.

Durante l’attesa per il Fideo – che alla fine s’è convinto ad accettare l’offerta di Cherubini – si è parlato con molta insistenza anche di Kostic, l’esterno dell’Eintracht Francoforte, compagno di squadra di Vlahovic in Nazionale, come possibile nuovo innesto. Ieri sera però, a Sportitalia, è intervenuto Ben Manga, direttore dell’area tecnica della società tedesca. L’annuncio in diretta fatto dallo stesso ha praticamente cambiato le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, l’annuncio in diretta

Sì, ha stravolto potremmo anche dire, visto che si parlava di un accordo ormai trovato tra le parti per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. E, soprattutto, si era anche parlato visto che l’operazione non sembrava potesse decollare, anche di un possibile interessamento del Napoli all’esterno. Bene, Manga, ha chiaramente ribadito che “per Kostic non abbiamo ricevuto nessuna offerta, né dalla Juve e né dal Napoli”, chiudendo velocemente il discorso.

Verità? Beh, ci appare assai difficile pensare che la Juventus non si sia mossa, soprattutto per le notizie che i quotidiani hanno riportato nei giorni scorsi. La cosa certa, almeno ad oggi, è che Cherubini ha in mente altre idee, e vorrebbe chiudere la prossima settimana anche per Zaniolo, così da completare il reparto degli esterni.