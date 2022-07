Calciomercato Juventus, Pogba ha firmato: ecco quando sarà ufficiale

Calciomercato, ultim’ora Juventus: non è arrivata ancora l’ufficialità della firma sul contratto di Paul Pogba. Ecco perché.

Si attendeva soltanto l’ufficialità che, però, non è arrivata nel tardo pomeriggio: dopo le visite mediche di rito, e il conseguente bagno di folla che ha suggellato il ritorno del figliol prodigo, Paul Pogba ha apposto la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus, ma manca ancora l’annuncio ufficiale.

Il Pogback può però considerarsi è finalmente realtà. La mezzala francese, dopo i messaggi social lanciati negli ultimi giorni, è stato accolto da una platea in tripudio che si è accalcata sin dalle prime ore del mattino nello spiazzale antistante il J Medical dove, per la prima volta da anni, hanno fatto la propria comparsa anche esponenti del tifo organizzato bianconero. Segnale evidente di come l’ambiente si sia inevitabilmente compattato, per omaggiare il ritorno di uno dei centrocampisti che più hanno fatto la differenza negli ultimi anni della storia della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, Pogba ha firmato

Come riferito da Romeo Agresti, il contratto di Pogba è stato già firmato: tuttavia, per annunciare l’ufficialità bisognerà pazientare ancora qualche giorno. L’annuncio dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente lunedì. Ma ormai il dato è tratto: Pogba è un nuovo calciatore della Juventus.