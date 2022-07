Calciomercato Juventus, Di Maria e il tris argentino: erede Alex Sandro shock

Calciomercato Juventus, Di Maria e il tris argentino: ecco chi potrebbe essere l’erede di Alex Sandro sulla corsia mancina bianconera

C’è sicuramente qualcosa nell’aria piemontese in questo momento. Qualcosa che spinge Cherubini a voler ballare il Tango argentino. Sì, perché a quanto pare gli obiettivi della Juventus per la prossima stagione arrivano tutti dalla stessa Nazione. Non solo Di Maria, già atterrato a Torino e che dalla giornata di ieri è ufficialmente un calciatore di Massimiliano Allegri, ma anche Molina, l’esterno dell’Udinese che potrebbe presto trovarsi alla Continassa al fianco del compagno Albiceleste.

Insomma, si guarda con interesse ai giocatori di Scaloni che hanno abbattuto la nazionale azzurra di Roberto Mancini nella finale di Wembley ormai più di un mese fa. Ma non ci si ferma qui, a quanto pare, visto che secondo il giornalista Marcello Chirico, di argentino, ne potrebbe interessare un altro per andare a prendere il posto sulla corsia mancina, quella che al momento è occupata da Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, interesse per Tagliafico

Il nome è quello di Tagliafico, anno 29, giocatore dell’Ajax, società con la quale la Juve ha un filo diretto soprattutto dopo l’arrivo di De Ligt. L’esterno, dopo l’addio di Ten Hag, sembra convinto a cambiare sistemazione per il prossimo anno: ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e la valutazione, in generale, non è quella da far tremare i polsi, almeno secondo i dati riportati da transfermarket. Si parla infatti di una decina di milioni di euro per il giocatore, anche se, con un accordo ormai in scadenza, potrebbero pure essere di meno.

Un affare low-cost, uno di quelli che piacciono a Cherubini che per il momento ha portato a Torino, oltre al Fideo, anche Pogba: a parametro zero, ovviamente. Quindi qualcosa sul mercato si deve pur spendere.