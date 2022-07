Calciomercato Juventus, contatto ufficiale con de Ligt e valigie pronte: offerta irrinunciabile

Calciomercato Juventus, adesso c’è l’offerta. La destinazione sembra una e una soltanto. Staremo a vedere cosa succederà.

De Ligt sembra volere solo una destinazione. I bavaresi lo sanno ma non sono intenzionato a sborsare la cifra della clausola rescissoria di 120 milioni di euro. La Juventus ne chiede 80 mentre il Bayern ne offre 70 ma si potrebbe trattare con i bonus.

Dalle visite mediche di questa mattina che potrebbero essere solo una tappa prima dell’addio. De Ligt è sempre richiesto dall’Inghilterra, su di lui si sono già mosse Chelsea in primis, quella disposta a spendere di più e anche il Manchester con il tecnico ten Hag che sarebbe una sorta di effetto nostalgia. Ma la volontà del giocatore sembra una soltanto: il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, offerta pronta | De Ligt verso la Germania

Ed è inutile ribadire, dunque, come le intenzioni del giocatore, a questo punto, siano chiare. De Ligt andrà al Bayern Monaco ma il bavaresi dovranno trovare l’offerta vincente per convincere i bianconeri. Potrebbero infatti offrire 70 milioni più bonus ceh potrebbero far sbloccare l’operazione. Ma c’è sempre da stabilire anche un altro colpo in uscita, Lewandoski. Il giocatore vorrebbe il Barcellona ma i bavaresi non lo lasceranno andare a meno di 50 milioni di euro.

Una soluzione che potrà sbloccarsi e sembra essere unicamente in una direzione, quella tedesca.