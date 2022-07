Calciomercato, Juventus-Koulibaly: colpo di scena | “Accordo a un passo”

Calciomercato, accordo a un passo per Koulibaly. Colpo di scena nella trattativa che ha visto protagonista anche la Juventus

Koulibaly ha rifiutato la Juventus, almeno questo ci hanno raccontato alcuni addetti ai lavori i giorni scorsi, dopo che Cherubini ha avuto un incontro con l’agente del giocatore. Il tutto perché il difensore non vuole tradire i tifosi del Napoli, andando a giocare nell’acerrima nemica dei bianconeri. Inoltre, a quanto è stato raccontato, lo stesso avrebbe deciso di non rinnovare il contratto e andare via il prossimo anno a parametro zero. Le cose, per, adesso, potrebbero essere cambiate in maniera decisamente clamorosa.

Ve lo avevamo anche detto che il mercato è ancora lungo e tutto può realmente succedere. E infatti secondo Radio Radio qualcosa è successo davvero. Koulibaly avrebbe trovato un accordo con una squadra che ha anche bussato alle porte della Juventus nei giorni scorsi per prendere un difensore, quel De Ligt che ha deciso comunque nei giorni scorsi di andarsene al Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Koulibaly al Chelsea

Radio Radio parla di un accordo trovato e di una chiusura dell’operazione davvero a un passo. I Blues di Tuchel dopo aver perso Rudiger erano alla ricerca di un importante difensore centrale. Incassato il no dell’olandese si sarebbero fiondati su KK, e avrebbero fatto centro. Insomma, un assalto decisivo quindi del quale ancora non si conoscono i dettagli. Ma a quanto pare è stato il colpo giusto, quello che ha messo così la parola fine alla telenovela dell’estate.

Vedremo come andrà a finire. Anche perché i rumors di radiomercato hanno parlato pure di un’offerta grossa del Napoli per un rinnovo a 6 milioni di euro all’anno con un futuro da dirigente. La sensazione è che ancora non sia tutto deciso intorno a Koulibaly.