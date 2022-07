Calciomercato Juventus, “caso” Zaniolo: l’offerta giusta che lo porta a Torino

Zaniolo è sempre più vicino e adesso ci sarebbe anche l’offerta giusta per il suo passaggio definitivo sotto la Mole.

Zaniolo non gioca, ha già saltato l’amichevole pre campionato con i giallorossi e ciò può rappresentare un forte segnale per il suo futuro.

Su di lui c’è forte il pressing dei bianconeri. Zaniolo è l’altro obiettivo in grande. Dopo aver consolidato Di Maria e poi Pogba adesso Allegri aspetta anche il fuoriclasse italiano ma a che prezzo? Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sarebbe pronti 50 milioni per accontentare i giallorossi.

Calciomercato Juventus, pronti 50 milioni | La dirigenza sceglie Zaniolo

50 milioni sarà quindi l’offerta giusta per il sì. Mancano solo gli accordi economici e poi Zaniolo sarà della Juventus. Il giocatore ha scelto e i bianconeri punteranno tutti su un talento puramente made in Italy.

Dopo Chiesa, anche Zaniolo è pronto per fare la differenza. Non fortunato con gli infortuni, il giocatore ha però dimostrato a più riprese di essere decisivo. Nella precedente stagione ha siglato il gol decisivo nella finale della Conference League, aiutando la Roma a conquistare la nuova coppa europea. La Juventus ambisce a traguardi importanti, il ritorno alla vittoria dello scudetto e poi la Champions League, laddove anche Pogba sarà determinante per la scalata al tetto d’Europa. Tutto da vedere ma i conti sono già fatti, Zaniolo è una priorità e il giocatore sembra convinto di sposare la nuova causa bianconera. Restano da limare solo gli ultimi dettagli per il sì.