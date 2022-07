Calciomercato, incontro Juventus-Bayern per de Ligt: “tacito” accordo

Inizia un altro giorno molto caldo per il calciomercato della Juventus, impegnata non solo sul fronte acquisti ma anche su quello cessioni.

Se da un lato Allegri può essere già soddisfatto per gli arrivi di Di Maria e Pogba, in attesa che arrivino altri volti nuovi a rinforzare l’organico il tecnico deve preoccuparsi per le partenze. Perché quella di de Ligt in difesa non sarà facile da riassorbire: l’addio dell’olandese sembra essere molto probabile a meno di clamorosi ribaltoni.

L’ex Ajax ha infatti deciso di tentare una nuova avventura calcistica. Dopo il corteggiamento da parte del Chelsea, negli ultimi giorni è tornato alla carica il Bayern Monaco. Che pare aver effettuato il sorpasso decisivo. Ma manca un tassello fondamentale: l’accordo con la Juve.

La giornata odierna, come ha spiegato anche “Bild Sport” tramite il tweet di Christian Falk, vedrà un incontro tra la dirigenza bianconera e quella bavarese. L’argomento, inutile dirlo, sarà il trasferimento di de Ligt in Bundesliga.

TRUE✅ at monday there will be the second round of negotiations for a Transfer of Matthijs de Ligt between Bayern and Juventus in Italy. both sides do not expect that there will be an agreement tomorrow @FCBayern @juventusfc

— Christian Falk (@cfbayern) July 10, 2022