Calciomercato Juventus, è già a Torino: il nuovo “diamante” pronto alla firma

Calciomercato Juventus, è già a Torino ed è pronto a mettere nero su bianco sul contratto. Ha scelto il bianconero rifiutando Bayern e Barcellona

Ha rifiutato sia il Bayern Monaco che il Barcellona. Scegliendo in maniera decisa la Juventus per il progetto tecnico che la società bianconera gli ha messo davanti e che lo ha praticamente convinto a cambiare campionato e vita. E’ anche arrivato a Torino, dove sta iniziando a capire qual è l’ambiente bianconero prima di mettere nero su bianco e firmare il suo nuovo contratto.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, Kenan Yildiz, firmerà nei prossimi giorni, probabilmente tra mercoledì e giovedì. Una stella pronta a brillare per i prossimi anni, se ne parlava così in Germania nei mesi scorsi. Ma nonostante questo, lo stesso, ha deciso di lasciare il Bayern Monaco e affidare la sua crescita sportiva alla Juventus. Inizialmente non verrà subito aggregato in Prima Squadra, ma Massimiliano Allegri lo terrà d’occhio.

Calciomercato Juventus, Yildiz è a Torino

Inizierà con uno che di Juventus se ne intende: sarà infatti la Primavera di Paolo Montero ad accogliere il calciatore i primi mesi. L’uruguaiano senza nessun dubbio gli farà capire quel è la mentalità bianconera: vincere, sempre, in qualunque modo. Non c’è altra soluzione quando si veste la maglia della Vecchia Signora. Poi si lavorerà su diversi step, il primo sarà quello di capire come poterlo aiutare a crescere anche sotto l’aspetto tattico e poi magari aggregarlo anche all’Under 23 che gioca in Serie C.

Il giovanissimo neo acquisto l’anno prossimo compirà 18 anni, ma dalle parti della Continassa, vista la portata dell’operazione, sono convinti che possa esplodere presto. Vedremo come andrà, ma intanto l’innesto c’è. E le sensazioni sono tutte positive.