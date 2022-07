Calciomercato Juventus, conferma BILD: piano diabolico per Koulibaly

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno l’obiettivo prioritario in difesa. C’è il piano per chiuderlo e anche il costo.

La Juventus ha già il suo sostituto per De Ligt. Il centrale olandese è sempre più vicino al Bayern Monaco e ciò obbliga la dirigenza bianconera a cercare immediatamente il sostituto per non rimanere scoperta.

Come confermano dalla ‘Bild’, il sostituto unico possibile continua a rimanere il centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly. Stando infatti all’indiscrezione la Juventus investirebbe i soldi di De Ligt sul pupillo di De Laurentis.

Calciomercato Juventus, Koulibaly come sostituto di De Ligt | Vertice decisivo

Sempre secondo Falk della ‘Bild’, la Juventus è intenzionata ad investire la quota del trasferimento di De Ligt per chiudere subito Kalidou Koulibaly dal Napoli. Il club, inoltre, vorrebbe risparmiare l’importo dello stipendio dell’olandese con 10 milioni netti dalla busta paga.

Un operazione che arriva nel momento decisivo. Proprio oggi i vertici alti del club tedesco incontreranno Cherubini per stabilire il passaggio definitivo del centrale classe ’99 in Germania. De Ligt avrebbe chiesto esplicitamente al club bianconero di riuscire a trovare l’accordo ribadendo le sue volontà. Ed è giusto quindi aspettarsi che la Juventus si muova già autonomamente per chiudere un centrale importante. Dopo l’addio di Chiellini, i bianconeri non possono permettersi un ulteriore buco difensivo e pertanto l’acquisto del centrale senegalese, adesso, è considerato prioritario.