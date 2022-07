Calciomercato, addio de Ligt | Incontro Juve-Bayern: “C’è ottimismo”

Calciomercato Juventus, addio De Ligt: le parole di Salihamidzic al rientro da Torino. Ecco quanto dichiarato dal dirigente bavarese.

In tante piazze di Italia e non solo stiamo assistendo a numerose novità in queste settimane di mercato. Il mese di giugno della corrente campagna acquisti bianconera è stato caratterizzato da notizie non propriamente felici, alla luce del possibile e allora vicino passaggio di Dybala all’Inter nonché della consapevolezza che la Joya non avrebbe rappresentato l’unica grande sortita del trimestre estivo.

Oltre che a Paulo e a Giorgio Chiellini, infatti, la Juventus ha salutato nelle precedenti settimane anche Federico Bernardeschi e Alvaro Morata, con l’ex viola che ha salutato per lo stesso motivo del 10 e del 3 mentre il centravanti spagnolo non è rimasto a causa del mancato riscatto da parte della Juventus. Troppo elevate, a detta di Agnelli e Cherubini le pretese. In questo momento, però, l’attenzione mediatica è concentrata sul futuro di De Ligt, finito prepotentemente nel mirino del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Salihamidzic sull’affare de Ligt-Bayern Monaco

Intercettato da calciomercato.it, pochi istanti dopo la fine dell’incontro con la Juventus, Salihamidzic ha rilasciato una breve intervista, nella quale non si è sbottonato, pur manifestando un cauto ottimismo. Ecco le parole dell’uomo mercato dei bavaresi: “Stiamo parlando, ma non posso dirvi niente. C’è ottimismo? Sempre”.

Ricordiamo che la richiesta della Juve si attesta sui 90 milioni di euro: probabilmente il blitz torinese del Bayern è stato propedeutico alla formalizzazione della prima offerta ufficiale del club tedesco, che dovrebbe avvicinarsi, compresi i bonus, alla soglia degli 85 milioni di euro. Sono attese novità a stretto giro di posta: l’affare de Ligt-Bayern è ormai entrato nel vivo.