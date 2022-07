Calciomercato Juventus, trattativa ufficiale per de Ligt: Bayern avvisato

Calciomercato Juventus, l’esito del primo incontro interlocutorio tra il Bayern Monaco e i bianconeri per de Ligt.

Ore caldissime per il futuro di de Ligt: il centrale olandese, di ritorno dalle vacanze, avrebbe già comunicato alla Juventus la sua intenzione di cambiare aria, ingolosito dalla possibilità di approdare al Bayern Monaco, che nella persona di Salihamidzic è approdato a Torino per un primo incontro faccia a faccia con gli uomini mercato della “Vecchia Signora”.

Intercettato dai cronisti, “Brazzo” non si è sbilanciato molto, pur dichiarandosi “ottimista”. In realtà, il summit del Bayern è servito a partire ufficialmente la trattativa per la cessione del gigante olandese, che però la Juve continua a valutare 90 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Romeo Agresti, il contatto ufficiale ha posto le premesse per l’inizio dell’affare, ma si è ancora molto distanti da una fumata bianca definitiva: le due parti, infatti, sono ancora piuttosto distanti. Serviranno altri incontri, dunque, per trovare il bandolo della matassa, ma la sensazione è che lo scenario possa vivere di interessanti colpi di scena a stretto giro di posta, con i tedeschi che riformuleranno presumibilmente la prima offerta per cercare di venire incontro alle richieste della Juventus. Seguiranno aggiornamenti.