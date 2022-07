Calciomercato Juventus, addio de Ligt: erede da 50 milioni dalla Liga

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di de Ligt: nuovo nome dalla Liga.

Settimana che è partita con il botto in casa Juventus: prima la presentazione di Di Maria, poi l’incontro con il Bayern Monaco per de Ligt, che ha segnato il primo vero faccia e faccia ufficiale per la cessione dell’olandese, dopo gli spifferi degli ultimi giorni. Le novità, però, non sono finite qui: parallelamente, Cherubini sta portando avanti i colloqui per imprimere l’accelerata decisiva per il trasferimento all’ombra della Mole di Nicolò Zaniolo, continuando ad agire nell’ombra per Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Juventus, anche Pau Torres per il dopo de Ligt

Stando a quanto riferito da Sky, infatti, nel ventaglio di nomi per il dopo de Ligt è finito anche Pau Torres, centrale difensivo in forza al Villarreal, al quale è legato da un contratto fino al 2024. La volontà di sondare piste alternative a quelle che portano a Koulibaly è maturata dal fatto che nella giornata di ieri, l’entourage del senegalese ha incontrato il Chelsea. La Juve, però, non ha alcuna intenzione di dare il via libera all’operazione de Ligt, senza prima aver messo le mani sul sostituto.