Calciomercato Juventus, colpaccio Raul: “tornado” arabo da 35 milioni

Calciomercato Juventus, colpaccio in Spagna e tornado da 35 milioni di euro. Ecco la ricostruzione.

Dopo settimane di stallo, curiosità e perplessità, anche il mercato bianconero sembra essersi sbloccato. Questo grazie soprattutto alla chiave trovata da Cherubini per giungere alla fumata bianca con Angel Di Maria, riluttante nel dire di sì alla causa juventina ma alla fine convintosi al trasferimento in Serie A per un anno.

In questi stessi giorni, poi, in quel di Torino è stato annunciato anche il ritorno di Paul Pogba, circa il quale gravavano molti meno dubbi complice la grande apertura del Polpo, arrivata sin dal primo momento e ben rispettosa di una sorta di previsione fatta dal fu Mino Raiola lo scorso anno, quando lasciò intendere come il centrocampista francese potesse far ritorno alla corte di Allegri nel giro di qualche mese.

Alla fine così è stato ed è bastato poco per far tornare il sorriso ad una piazza a dir poco delusa per la stagione scorsa e da tempo anelante ad una campagna acquisti che permettesse di guardare al futuro con maggiore slancio ottimistico.

Calciomercato Juventus, 35 milioni di euro per Saul

I nuovi 22 e 10 di Allegri sono i giusti profili per aumentare il livello di una rosa inflessasi non poco in quest’ultimo triennio ma non possono comunque bastare, soprattutto alla luce delle diverse uscite attualizzate in queste settimane e alle ulteriori sortite che sembrerebbero poter interessare il mondo Juventus tra non molto.

In attesa di evoluzioni sul fronte De Ligt, ora più caldo che mai, dalla Spagna sono giunti aggiornamenti di non poco conto e relativi al colpo in attacco. Il solo Vlahovic non può essere sufficiente per una stagione in cui si lotterà su tre fronti, a maggior ragione se si pensa al mancato riscatto di un profilo eclettico quanto qualitativo quale Alvaro Morata. A tal proposito, dunque, non sfugga quanto raccolto da Matteo Moretto a Relevo.

Da qualche tempo, infatti, anche la Juventus avrebbe maturato un certo interesse per l’attaccante dell’Espanyol, Raul de Tomas, nato a Madrid 27 anni fa e attualmente monitorato da plurimi club europei. La Vecchia Signora resta vigile su tale scenario ma la superpotenza del Newcastle, da quasi un anno passata al ricco fondo saudita, lascia intendere come lo scenario sia a dir poco complicato, soprattutto alla luce del prezzo fatto dal club di Liga.

Raul è infatti valutato 35 milioni di euro, una cifra più che abbordabile per i bianconeri della Premier League. Un po’meno per quelli sabaudi.