Calciomercato Juventus, la Roma non vede l’ora: tripla opzione per Zaniolo

Calciomercato Juventus, la cessione di de Ligt al Bayern Monaco potrebbe sbloccare l’affare: i giallorossi attendo nuove da Torino.

Un passo. Due al massimo. Tanti ne mancano, non uno in più, perché Nicolò Zaniolo finalmente finisca tra le braccia della Juventus.

La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern sembra ormai inevitabile e nulla, almeno in teoria, dovrebbe ostacolare lo sviluppo di una trama che sembra già scritta. Il solo problema potrebbe essere la tempistica. Chi attende l’arrivo di Zaniolo rischia di aspettare un bel po’, visto che ci sono altre grane da risolvere prima che questo matrimonio venga celebrato. Sostituire il difensore olandese è la questione prioritaria in questo momento, quindi chiaramente gli sforzi della società saranno in prevalenza profusi in questa direzione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo sul piatto anche Arthur e Zakaria

Solo una volta sciolto questo nodo si potrà pensare al talentuoso trequartista giallorosso, la cui acquisizione costerà un bel po’ alla Vecchia Signora. Si parla di una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni che la Roma, a quanto pare, non vede l’ora di incassare. A riferire quali siano gli ultimi movimenti è il giornalista Romeo Agresti, che è intervenuto durante la consueta diretta Twitch di Juventibus svelando altri dettagli dell’operazione: “Zaniolo? La Roma non vede l’ora di ricevere un’offerta – ha detto – La Juve ha messo sul piatto Arthur, ma l’ingaggio è altissimo. I due club hanno parlato anche del centrocampista Denis Zakaria, arrivato a gennaio dal Borussia Monchengladbach, ma non c’è accordo sulla valutazione. Il prestito con obbligo è via che la Roma vorrebbe che la Juve prendesse. I bianconeri stanno lavorando con molta calma: al momento è l’unica squadra su Zaniolo”.