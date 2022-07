Calciomercato Juventus, Zaniolo e la terza via: lo scambio è già pronto

Trattative, voci e rumors. Questo calciomercato per la Juventus si sta facendo sempre più incandescente ogni giorno che passa.

Siamo arrivati ormai praticamente alla metà del mese di luglio e non manca molto all’inizio del campionato di serie A. Il debutto della formazione di Allegri è fissato nel giorno di Ferragosto quando ci sarà da affrontare il Sassuolo. Nel frattempo la dirigenza farà di tutto per accontentare le richieste dell’allenatore livornese.

Che può contare su Di Maria e Pogba, ma che ha assolutamente bisogno di altri innesti per avere una rosa sempre più forte e competitiva. In difesa, dove probabilmente ci sarà bisogno di due nuovi centrali vista la probabile partenza di de Ligt. Ma anche in attacco dove comunque, anche numericamente, c’è bisogno di volti nuovi visti i tanti addii.

Calciomercato Juventus, Zaniolo bianconero con Arthur o Zakaria in prestito

Non è un mistero che uno degli obiettivi primari della Juventus per questo calciomercato estivo è Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è un elemento che può giocare in più zone del campo e per questo motivo è una pedina gradita per Allegri. I giallorossi chiedono 45-50 milioni di euro per il loro talento, senza contropartite tecniche, somma che la Juve non pare disposta ad investire subito. Si è parlato di un prestito oneroso per 10 milioni di euro con obbligo di riscatto finale. Ma come spiega Tuttosport adesso si fa avanti anche un’altra strada, quella dello scambio di prestiti. Con Zaniolo che sarebbe pronto a vestire la maglia bianconera e con uno tra Arthur e Zakaria che farebbe il percorso inverso. I due centrocampisti infatti sarebbero apprezzati da Mourinho.