Calciomercato, Dybala e l’ossessione Juventus: il via libera che “sblocca” la Joya

Il mese di luglio trascorre ricco di voci e rumors. In attesa del calcio giocato è il calciomercato della Juventus a tenere banco tra i tifosi.

Finora la dirigenza ha messo a segno due colpi molto importanti come Di Maria e Pogba, ma non c’è assolutamente l’intenzione di fermarsi. Servono altri elementi, giocatori di qualità. Ed è per questo motivo che si inizia a stringere su altri obiettivi, pur non dimenticando le cessioni che garantiscono tesoretti da reinvestire.

L’attenzione di Cherubini e del suo staff adesso si è concentrata sulla difesa, visto il probabile addio di de Ligt. Ma non bisogna dimenticare che è in attacco che numericamente servono volti nuovi viste le tante partenze che ci sono state, su tutte quella di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Roma su Dybala una volta ceduto Zaniolo

Tanti tifosi bianconeri sono curiosi di capire dove andrà a giocare l’ex numero dieci e va anche detto che una possibile destinazione è legata proprio ad una trattativa imbastita dalla Juventus. Stiamo parlando di quella legata a Zaniolo, per il quale continua il tira e molla con la Roma per trovare un accordo sulla formula e sulle cifre. I giallorossi non vogliono contropartite tecniche, come riporta Sky si continua a lavorare su un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto di 40 milioni. Cosa c’entra Dybala? L’argentino continua a rimanere nei radar proprio della Roma, che una volta ceduto Zaniolo potrebbe accelerare sulla “Joya”. Che sta abbassando anche le pretese sull’ingaggio visto che siamo a metà luglio e, ad un mese dal via del campionato, è ancora nella lista degli svincolati.