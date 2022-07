Calciomercato Juventus,affare Zaniolo “virtualmente concluso”.

Il centrocampista italiano è sicuramente uno dei nomi più caldi di questa finestra estiva e che ha più mercato. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, infatti, molte squadre sono interessate a comprarne il cartellino “ a prezzo pieno” poiché credono nelle sue potenzialità e vedono in lui grandi potenzialità inespresse.

Una delle squadre che si sono dimostrate più intenzionate a muoversi sul centrocampista è la Juventus, i cui contatti con Zaniolo sono argomento di discussione delle trasmissioni calcistiche ormai da tempo. L’arrivo anche di Zaniolo sarebbe per la Juventus davvero la ciliegina sulla torta di questo calciomercato, ma fino ad la “ Vecchia Signora” non è riuscita a portare a termine la trattativa. La notizia che però ha sconvolto un po’ tutti è quella comunicata da Luca Gramellini, oggi, su Twitter.

Calciomercato Juventus, problemi con la forma di accordo con Zaniolo

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, però, il motivo per il quale non si è arrivati ancora ad un formalizzazione dell’accordo riguarda i bonus dell’offerta presentata alla Roma dalla dirigenza bianconera. Infatti Gramellini ha anche rivelato che secondo le sue fonti Zaniolo si trasferirebbe a Torino con un prestito oneroso fissato a 15 milioni, con riscatto obbligatorio tra parte fissa e bonus, i quali ultimi sono però ancora motivo di contesa. Se fosse cosi, però, lo scoglio da superare per la dirigenza bianconera sarebbe davvero piccolo e, per questo, potremmo presto vedere Zaniolo a Torino.