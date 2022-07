Calciomercato Juventus, game over Koulibaly: super quadriennale + 40 milioni

Calciomercato Juventus, il difensore senegalese era finito nel mirino della Juventus come possibile sostituto di de Ligt.

London calling. Londra sta chiamando. E dall’altra parte della cornetta la risposta non può che essere affermativa. Kalidou Koulibaly si appresta a firmare quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo grande contratto della sua carriera. Ed è pronto, armi e bagagli, a trasferirsi in Inghilterra. L’ultima proposta del Chelsea infatti supera di gran lunga quella del Napoli, la squadra di cui è capitano e di cui difende i colori dal lontano 2014. Il centrale senegalese ha mantenuto la “promessa” fatta qualche tempo fa ai tifosi azzurri. E cioè di non accettare altre proposte che arrivassero dall’Italia.

Tra queste c’era anche quella della Juventus, che la scorsa settimana aveva avuto un abboccamento con il suo procuratore Fali Ramadani per capire se ci fossero i margini per un trasferimento a Torino. Nella lista dei possibili sostituti di Matthijs de Ligt, sempre più vicino al Bayern Monaco, il nome di Koulibaly era certamente fra dei primi – oltre Bremer del Torino – ma alla fine ha prevalso la volontà del giocatore.

Calciomercato Juventus, Koulibaly ha accettato l’offerta del Chelsea

Dalla capitale inglese le sirene hanno cantato sempre più forte e la loro melodia è diventata irresistibile. Sul piatto i Blues hanno messo un contratto di otto milioni di euro all’anno più uno di bonus per le prossime quattro stagioni, come ha svelato poco fa sul suo profilo Twitter l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Con il Chelsea che sarebbe pronto a sborsare circa 40 milioni per il cartellino del giocatore che andrà in scadenza la prossima estrate. Un’operazione che, in parte, accontenta anche la società di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe rischiato di perdere Koulibaly a zero, com’è accaduto con Insigne.

« Je te confirme ça plus tard mais c’est sur la bonne voie. »

La réponse de Kalidou Koulibaly sur son transfert à Chelsea ⌛️ pic.twitter.com/Flot1I2JBX — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) July 12, 2022

Arrivano importanti conferme pure dallo stesso giocatore, che al giornalista francese di Eurosport Romain Collet-Gaudin avrebbe detto “lo confermerò più avanti, ma è sulla buona strada”, a proposito del suo – ormai probabile – trasferimento al Chelsea.