Calciomercato, “Zaniolo nuovo giocatore della Juventus”: sentenza lampo

Calciomercato Juventus, una sentenza che non lascia dubbi sul futuro di Zaniolo: la “fonte certa” avrebbe rivelato tutto.

Il tifosissimo bianconero Ezio Greggio, noto attore, presentatore e comico televisivo, spiazza tutti con una sentenza che non lascia più dubbi sul futuro di Zaniolo.

Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… ( fonte certa ) — Ezio Greggio (@EzioGreggio) July 12, 2022

Stando infatti all’ultimo posto pubblicato sui social, il noto presentatore scaglia la cosiddetta bomba di mercato ribadendo che Zaniolo sarà un giocatore della Juventus e che l’ha saputo da una fonte certa.

Calciomercato Juventus, Greggio carica i tifosi: “Zaniolo sarà bianconero”

Una sentenza che senza ombra di dubbio ha caricato i tanti tifosi che lo seguono sui suoi profili social. Zaniolo è l’altro grande obiettivo della dirigenza bianconera e questa indiscrezione non fa che aumentare il già certificato hype che sta riscuotendo questa campagna acquisti per ora molto importante.

In attesa quindi di un annuncio ufficiale, i tifosi sognano già il trittico offensivo Chiesa, Zaniolo, Vlahovic ma la disposizione tattica sarà decisa tutta ad Allegri che all’occorrenza potrebbe far giocare il giovane italiano anche un poco più arretrato nei tre di centrocampo, insieme ai già consolidati Pogba e Locatelli. Una squadra che prende giorno dopo giorno forma e la prossima stagione sarà per ovvi motivi quella della rinascita, con l’obiettivo scudetto come priorità.