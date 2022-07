Juventus, show di Pogba in conferenza: “Sono tornato grazie a loro”

Juventus, show di Paul Pogba in conferenza stampa. Ecco le parole del francese: “Sono tornato a Torino grazie a loro”.

Paul Pogba si sta presentando per la seconda volta ai tifosi della Juventus. Ecco le sue parole, nella conferenza stampa di presentazione che potrete seguire LIVE con noi.

“Vi vedo tutti contenti, e anche io lo sono. Mi scusate se l’italiano l’ho dimenticato un poco”. Sorridente Pogba.

“Sono contento di tornare a casa”. Con queste parole Paul risponde alla prima domanda. “Un sogno per me, sono contento sì”.

“Da un anno che penso di tornare e alla fine l’ho fatto. Io sono felice e penso anche che i tifosi lo siano”.

“Pressione? Cosa vuole dire? Scherzo scherzo. Non ho pressione. Sono stati anni bellissimi alla Juve e adesso sono tornato fiducioso con me stesso per fare bene qui”.

“Anche quando ero a Manchester parlavo con lui. E l’ho rifatto prima di venire qui. Ho passato tanti anni belli insieme ad Allegri – ha confermato Pogba – e tornare qui con lui è la cosa giusta”.

“Io credo al destino. A volte fai scelte che non vanno come vuoi, a volte è diverso. A Manchester sono cresciuto e ho imparato in questi sei anni e sono diventato uomo. Non ho sbagliato. Dio ha voluto questo. E io sono molto contento oggi”.

“I tifosi mi sono mancati di più. Qui erano dietro di me, della squadra. Non che non c’era a Manchester, ma è diverso. Mi sono mancati tantissimi. Torno con esperienza, conosco meglio il mio corpo adesso. Lì ho imparato tanto e adesso credo che posso aiutare anche i più giovani e la squadra. Meglio di come l’ho fatto prima”.

“Il mio cuore ha scelto la Juve. C’erano altre squadre su di me”.