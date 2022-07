Calciomercato, conferma inaspettata: “Bellingham alla Juventus”

Calciomercato, i bianconeri hanno bisogno di mettere a segno altri colpi a centrocampo dopo l’arrivo di Paul Pogba.

Massimiliano Allegri ha diversi motivi per sorridere. La sua Juventus si è rafforzata in maniera notevole con gli arrivi a parametro zero di Paul Pogba e Angel Di Maria, approdati alla Continassa in concomitanza con l’inizio del ritiro precampionato. Entrambi si sono resi già protagonisti nella prima sgambata dei bianconeri, non lesinando né giocate né spettacolo. In particolare, l’atteso ritorno del centrocampista francese assicura quantità e qualità in un reparto che nell’ultima stagione ha tremendamente deluso. E resta in assoluto quello che ha più bisogno di innesti importanti.

La società si sta muovendo per regalare al tecnico livornese ulteriori soluzioni in quella zona del campo. Prima, però, bisognerà sfoltire. Attualmente sono dieci i centrocampisti in rosa: un numero abnorme. Qualcuno presto lascerà Torino, permettendo al direttore sportivo Federico Cherubini di assestare nuovi colpi in entrata. Nei giorni scorsi era spuntato fuori il nome dell’argentino Leandro Paredes, a tutti gli effetti un esubero del Psg.

Calciomercato, “Bellingham è il profilo giusto”

La Juventus aveva seguito con interesse l’evoluzione della vicenda de Jong: il centrocampista del Barcellona verrà probabilmente ceduto dai blaugrana per fare cassa, ma il talentuoso olandese sembra vicinissimo al Manchester United, che lo considera l’obiettivo numero uno dopo l’arrivo sulla panchina dei Red Devils del suo ex allenatore Erik ten Hag. E su chi potrebbe dirottarsi a questo punto la Signora? La “bomba” l’ha lanciata nel pomeriggio l’opinionista Luca Gramellini, facendo addirittura il nome di Jude Bellingham, giovane nazionale inglese tra i pezzi più pregiati del Borussia Dortmund. Appetito, tra le altre cose, anche dal Liverpool di Jurgen Klopp.