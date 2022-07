Il calciomercato della Juventus adesso sembra concentrarsi per i bianconeri sul pacchetto arretrato, dove ci sono operazioni in arrivo.

I primi due tasselli importanti di questa sessione di trasferimenti estivi la Juventus l’ha già portati a Torino. Stiamo parlando ovviamente di Pogba e Di Maria che sono grandi campioni che aiuteranno Allegri nel suo obiettivo, ovvero quello di riportare la squadra bianconera ai trionfi attesi. Altre mosse sono in cantiere da parte della società, intenzionata a rinforzare tutte le zone del campo.

L’attenzione del club è ora rivolta alla difesa, visto che c’è il serio rischio di perdere un big come de Ligt. Il difensore centrale ex Ajax continua ad essere corteggiato soprattutto dal Bayern Monaco, pronto a mettere sul piatto una somma importante per lui.

Calciomercato Juventus, per Bremer si deve anticipare l’Inter

Per sostituire l’olandese ormai sembra essere definitivamente tramontata l’ipotesi Koulibaly, visto che il giocatore del Napoli sembra aver accettato le avance del Chelsea. Rimane in piedi però l’opzione Bremer. Il giocatore del Torino è pure sul mercato e le richieste dei granata non sono basse. A preoccupare di più però è la concorrenza dell’Inter, che pure però è al momento bloccata. Come spiega Tuttosport, prima di andare all’assalto del centrale i nerazzurri devono cedere Skriniar. Per questo motivo, qualora la Juve riuscisse a cedere in tempi brevi de Ligt, potrebbe avere i fondi economici per andare subito all’assalto del giocatore granata e bruciare così la concorrenza dell’Inter. Tutta una questione di tempistica, insomma, con tutti i club che puntano a chiudere al più presto le trattative per avere la squadra al completo.