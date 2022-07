Calciomercato Juventus, formula creativa per Zaniolo: Roma spalle al muro

Il calciomercato della Juventus vive per il momento una fase di stallo, ma ci sono tante trattative aperte sul tavolo pronte a essere chiuse.

Sono arrivati Di Maria e Pogba in casa bianconera e questi due colpi hanno ovviamente fatto esplodere l’entusiasmo della tifoseria. Campioni di spessore internazionale, esperti e con il dna vincente. Elementi dunque che possono far decollare la squadra verso traguardi ambiziosi. Altri colpi arriveranno nelle prossime settimane e su questo non ci sono dubbi.

Alcuni movimenti della Juventus saranno dettati anche dalle cessioni che ci saranno, altri invece sono già obiettivi dichiarati per i quali si sta cercando un punto d’incontro con il club d’appartenenza. Uno di questi è Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma che completerebbe al meglio il reparto offensivo, vista la sua capacità di giocare in più zone del campo.

Calciomercato Juventus, manca ancora l’intesa per Zaniolo

Finora i contatti con la Roma sono caduti nel vuoto, non si è riusciti a trovare l’accordo nè sulla formula nè sulla cifra del trasferimento. I giallorossi non vogliono scendere sotto i 45-50 milioni di euro e non vogliono nessuna contropartita tecnica. Quella di Zaniolo insomma potrebbe diventare la telenovela dell’estate, anche se la Juventus vuole rompere gli indugi. Come spiega Tuttosport, la Roma ha aperto ad una formula creativa che vedrebbe il prestito oneroso del calciatore per 10 milioni di euro con riscatto obbligato a fine stagione per una somma tra i 30 e i 40 milioni. Opzione che la Juve però non ha accettato, rilanciando su uno scambio di prestiti (offerti Arthur e Zakaria) senza obblighi. Opzione che però non gradisce invece la Roma, che poi dovrebbe trovare il sostituto di Zaniolo senza avere dall’operazione quei benefici economici invece attesi.