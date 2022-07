Calciomercato, patto d’amore con la Juventus: nuovo ritorno

Calciomercato Juventus, un patto d’amore destinato a durare. Ecco perché tutto è ancora possibile e quando.

Juventus e Morata destinati ad amarsi per sempre? Sicuramente lo spagnolo ha dimostrato grande affetto per i colori e per l’ambiente ma…stando a ‘Marca’ i destini potrebbero nuovamente incrociarsi.

L’Atletico Madrid, dove Morata è appena ritornato dopo il prestito biennale in bianconero, non sarebbe intenzionato a tenerlo. Gli spagnoli si starebbero già guardando in giro per capire una sistemazione adeguata e, almeno per il momento, non ci sarebbero offerte per l’attaccante classe ’92. Motivo in più che fa sperare per il ritorno dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Morata tris | Adesso si può di nuovo sperare

Nemmeno un mese dal suo ritorno in Spagna che adesso si può sperare – di nuovo – nel suo ritorno a Torino. Morata è un giocatore che piace molto ai bianconeri e adesso la situazione per il futuro potrebbe nuovamente passare sotto la Mole. Perché sì, nonostante “l’addio” Morata potrebbe nuovamente fare al caso di Allegri.

Il giocatore ha dimostrato affiatamento e la Juventus ne riconosce il phisique du role ideale. Inoltre Morata è molto legato ai tifosi e all’ambiente in generale. Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte ma alla giusta cifra. Già la richiesta di riscatto era fissata a prezzi totalmente esagerati ed è per questo che – adesso – in mancanza di soluzioni ufficiali, l’Atletico potrebbe nuovamente valutare la cessione, definitiva, ai bianconeri. Magari ad un prezzo riadattato e totalmente consono al periodo e soprattutto all’età del giocatore. Aspettiamo ulteriori sviluppi.