Calciomercato Juventus, riparte dalla serie B | Ora è ufficiale

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri in questa fase impegnati a condurre diverse operazioni sia in entrata che in uscita.

I primi grandi colpi la Juve l’ha messi a segno portando a Torino campioni del calibro di Di Maria e Pogba. Nelle prossime settimane arriveranno altri rinforzi per accontentare le richieste del mister Massimiliano Allegri. Ma la dirigenza è impegnata a 360 gradi nel suo lavoro.

C’è ad esempio da trovare una sistemazione anche ai tanti giocatori di proprietà bianconera che però hanno bisogno di giocare con continuità e per questo motivo saranno ceduti altrove.

Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia al Sud Tirol

Hans Nicolussi Caviglia ripartirà ad esempio dalla serie B, torneo che nella stagione appena cominciata sarà di fatto una serie A2 viste le tanti grandi squadre ai nastri di partenza. Il centrocampista è stato ufficialmente ceduto al Sud Tirol, squadra neopromossa.

“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Juventus Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hans Nicolussi Caviglia. Il talentuoso centrocampista, classe 2000, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023″ si legge nella nota. “Nato ad Aosta il 18 giugno 2000, cresciuto a Valsavarenche, 184 centimetri per 68 kg di peso forma, piede destro, centrocampista centrale, all’occorrenza esterno destro o trequartista, Hans Nicolussi Caviglia è cresciuto calcisticamente in bianconero. Dal 2018-2019 al termine della stagione scorsa ha giocato con la maglia della Under 23 bianconera in serie C e dal “farm team” è stato chiamato 3 volte in prima squadra, Nell’ottobre del 2020 approda in prestito al Parma, in A: gioca in Coppa Italia contro il Pescara (3-1) e contro il Cosenza, poi lo stop in seguito all’infortunio al ginocchio. Torna alla Juventus Under 23, con cui totalizza complessivamente 14 gare (2 assist)” si legge ancora.