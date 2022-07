Calciomercato Juventus, Allegri ha dato l’ok: addio lampo

By

Calciomercato Juventus, il tecnico bianconero ha preferito mandarlo immediatamente in prestito: ecco la sua destinazione.

Da Genova a Bologna. Ma con tappa obbligata a Torino, dove ha svolto le visite mediche e apposto la firma su un quinquennale che lo legherà alla Juventus fino al 2027. Sono giorni decisamente movimentati per Andrea Cambiaso. Bianconeri e felsinei hanno appena perfezionato il prestito secco fino alla prossima estate del terzino sinistro proveniente dal Genoa. Si giocherà le sue chance con la squadra emiliana, agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Nella speranza di confermare l’ottima stagione sotto la Lanterna e convincere mister Allegri a concedergli un’opportunità il prossimo anno.

L’ex rossoblù è stato dunque solo di passaggio al quartier generale della Continassa. Una toccata e fuga per poi fare nuovamente le valigie e procedere verso il capoluogo emiliano. Classe 2000, Cambiaso ha stupito tutti nella pur travagliata stagione del Grifone, terminata con l’amara retrocessione in Serie B. Lui, tuttavia, si è rivelato uno dei migliori, sorprendendo per la capacità di giocare a tutta fascia, a prescindere dal modulo utilizzato.

Calciomercato Juventus, per Cambiaso è tutto fatto per il prestito al Bologna

Titolare fisso nell’Under-21 di Paolo Nicolato, Cambiaso è stato adocchiato recentemente anche dal commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, che ha dovuto accelerare il nuovo corso dopo il fallimento mondiale. In Emilia avrà l’occasione di mettersi in mostra, cosa che con ogni probabilità non avrebbe potuto fare restando alla Juve. Che resta così alla ricerca di un altro esterno sinistro che possa prendere il posto dei deludenti Alex Sandro e Luca Pellegrini.