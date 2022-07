Calciomercato Juventus, nuovo ribaltone de Ligt: Momblano svela tutto

Calciomercato Juventus, per l’ennesima volta Luca Momblano si è espresso con grande chiarezza, gettando luce sulla questione De Ligt.

Quest’ultima ha rappresentato sicuramente uno dei primissimi scenari dell’estate legati alle tante situazioni di mercato inerenti al reparto difensivo. Dopo settimane contraddistinte da rumors e scenari più e meno concreti circa i reparti avanzati, da qualche tempo a questa parte le retrovie di plurime realtà della nostra Serie A e non solo rappresentano le priorità di dirigenze e società.

Il merito è da ricercarsi nell’incastro di varie situazioni che andrebbe a catalizzare una sorta di reazione a catena per certi versi già iniziata. Da circa inizio giugno sappiamo della volontà di De Ligt di “riflettere” sulla sua posizione in bianconero, dopo i due “quarti posti consecutivi” e una posizione contrattuale che attualmente lo lega alla Vecchia Signora fino al 2024, con una clausola superiore ai 100 milioni di euro.

Le dichiarazioni dal ritiro Orange sembravano poter fungere da autentico sostrato che avrebbe fatto da base ad un susseguirsi di operazioni coinvolgenti plurime realtà europee. Basti pensare a quanto accaduto con Haaland al Manchester City, in grado di sbloccare diverse situazioni quali il passaggio di Gabriel Jesus all’Arsenal, a sua volta consecutiva a diverse uscite concretizzate dai Gunners nel mercato invernale.

Calciomercato Juventus, Momblano fa chiarezza sulla questione De Ligt

Tornando alla Juventus e a De Ligt, la possibile separazione dal difensore olandese, inizialmente destinato alla Premier League e ora invece abbastanza vicino al Bayern Monaco, aveva portato Cherubini e colleghi a sondare il terreno in casa del Napoli, approcciando a quel Kalidou Koulibaly che nelle prossime ore dovrebbe divenire ufficialmente un giocatore del Chelsea.

Come già raccontatovi e in attesa di altre novità, la dirigenza bianconere dovrà dunque affrontare la questione cercando un valido alter-ego a Matthijs qualora il suo passaggio in Baviera divenisse realtà. Proprio sul possibile addio dell’ex Ajax si è espresso il su citato Luca Momblano che ha in questi minuti presentato la sua posizione a Juventibus.

“Non ho intercettato che abbia cambiato idea. Non ha fatto niente per smentire, il suo entourage è uscito allo scoperto con la Juve e più che allo scoperto con il Bayern: non è che la Juve non gradisse il Chelsea. De Ligt non ignora che la Juve si è messa nelle condizioni di trattare con il Chelsea, e quindi con il Bayern. Non mi stupirebbe se Arrivabene dovesse togliere de Ligt dal mercato: a me non risulta che la Juve sta lavorando sul giocatore per rimanere. C’è distanza con il Bayer, che sfiorerebbero i 25 milioni di euro: le parti sono lontane, ma c’è ottimismo. Il Bayern è venuto ad ascoltare meglio i punti d’approdo della Juve: da quello che so, la Juve vuole arrivare ai 75 milioni, anche per una questione simbolica“.