Calciomercato Juventus, svolta de Ligt | Cambia il futuro dell’olandese

Il calciomercato della Juventus si è sbloccato nei giorni scorsi e adesso la tifoseria attende altre buone notizie sul fronte arrivi.

Tanto lavoro da fare ancora per la dirigenza, mentre la squadra si è radunata per iniziare a lavorare sul campo in vista dell’inizio del campionato di serie A, fissato nel giorno di Ferragosto. Mister Allegri oltre a Di Maria e Pogba attende altre pedine, ci sono ancora dei rinforzi da portare a Torino per rendere la rosa bianconera sempre più ampia, forte e competitiva.

Certo si dovrà lavorare anche sul fronte cessioni, per cui le settimane che ci separano dalla fine della finestra dei trasferimenti estivi possono riservare ancora diverse sorprese. La partenza di de Ligt in difesa rimane uno snodo importante di questo mercato bianconero. L’olandese vorrebbe cambiare aria con il Bayern Monaco in pressing. Ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato.

Calciomercato Juventus, de Ligt potrebbe anche rimanere

Secondo infatti quanto riporta La Stampa, non è da escludere che alla fine de Ligt possa rimanere in bianconero. Ci sarebbe infatti maggiore fiducia nell’ambiente sulla possibilità di convincere l’olandese a restare, almeno per questa stagione, puntando sull’arrivo di grandi campioni che renderanno la Juventus più forte e vincente.

#DeLigt, non è finita: la #Juventus non è rassegnata a perdere l'olandese e dopo gli ultimi colloqui c'è più fiducia di trattenerlo grazie a un progetto tornato vincente. L'idea di rinnovare in autunno abbassando la clausola e rivalutando tra un anno la cessione (#LaStampa) pic.twitter.com/gO1KHg8vop — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 14, 2022

Il nuovo progetto juventino sarebbe quello di arrivare ad un rinnovo in autunno con il calciatore, abbassando la clausola rescissoria. Per de Ligt eventualmente la cessione potrebbe arrivare nel corso della prossima estate.