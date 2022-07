Calciomercato Juventus, Dybala “sbloccato”: nuovo 9 da Allegri.

Sono passate già due settimane da quando Paulo Dybala non è più un calciatore della Juventus, ma nonostante ciò il fantasista argentino è ancora senza squadra, nella lista degli svincolati di lusso. Infatti, nonostante l’avvicinamento all’Inter di Simone Inzaghi, la trattativa si è conclusa con un nulla di fatto per via del ritorno di Romelu Lukaku.

Dopo il ritorno del belga, infatti, era stato proprio il direttore sportivo dell’Inter, Giuseppe Marotta, a comunicare che l’ex dieci bianconero non rientrasse più nei piani di mercato dell’Inter poiché i nerazzurri avevano completato il loro reparto offensivo. Sebbene queste fossero le dichiarazioni ufficiali della società nerazzurra, sembra che proprio negli ultimi giorni ci sia stato un cambiamento nelle intenzioni e che quindi potrebbe presto verificarsi un nuovo assalto all’argentino, ma sempre dopo aver ceduto qualche altro giocatore del reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, per un Dybala che va, uno Dzeko che viene

La possibilità che Dybala vada all’Inter è legata senza dubbio alla necessità da parte della società nerazzurra di creare un posto per lui. Nelle ultime ore, come riportato anche da Paganini su Twitter, sembrerebbe che l’Inter abbia lavorato in maniera molto decisa per trovare delle squadre a Sanchez e Edin Dzeko, il quale ultimo potrebbe finire proprio un bianconero per ricoprire il ruolo da vice Vlahovic per il quale la dirigenza della “Vecchia Signora” sta cercando un nome da diverso tempo.