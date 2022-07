Calciomercato Juventus, Paredes non vede l’ora: ecco cosa manca per la fumata bianca

Calciomercato Juventus, il colpo in mediana è prossimo: tutti i dettagli mancati per il sì. Ecco come si evolve la trattativa.

Paredes è il prossimo – molto probabile – colpo in mediana. Giocatore duttile e conoscitore del campionato italiano. L’ex Roma è pronto per il suo ritorno ai vertici dopo la lunga avventura parigina. L’argentino ha già fatto sapere di essere entusiasta di poter vestire la maglia bianconera ma mancano ancora pochi dettagli per la cosiddetta fumata bianca per il sì.

Stando infatti ad ‘Il Corriere dello Sport’, la Juventus vuole prima sfoltire il reparto per poi andare definitivamente a chiudere l’operazione per l’argentino. Ci sono tanti – possibili – giocatori con le valigie in mano soprattutto in mediana.

Calciomercato Juventus, sfoltire il reparto per la fumata bianca | Come arriverebbe Paredes

In sostanza l’argentino arriverebbe nel momento in cui la Juventus riuscirà a piazzare i propri centrocampisti in uscita. Parliamo soprattutto di Arthur, sul brasiliano si aprono strade estere: possibile ritorno al Barcellona o avventura inglese all’Arsenal. Idem per Rabiot ma con la clamorosa possibilità del ritorno al Psg.

E poi c’è Rasmey, anche lui in uscita e con – addirittura – possibilità di rimanere in Serie A. Insomma, quando la Juventus avrà stabilito le possibili uscite, allora, si parlerà di un assalto vero e proprio a Paredes che avrebbe già fatto sapere del suo entusiasmo nella sempre più possibile nuova avventura bianconera.