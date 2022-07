Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: cessione immediata e “acconto” per il bomber

By

Calciomercato Juventus, il bianconero in prestito al Bologna e ciò potrebbe far presagire ad uno sconto per il bomber.

Il Bologna prende in prestito Cambiaso dalla Juventus, il giovane neo arrivato è già con le valigie in mano per fare esperienza in Emilia. Dopo l’acquisto da parte dei bianconeri dal Genoa, il giovane italiano andrà a “farsi le ossa” nella squadra di Sinisa.

Ciò potrebbe indurre a pensare che sia una mossa anche in previsione di un acquisto importante. Sappiamo infatti come ai bianconeri interessi Arnautovic, il bomber austriaco che è già nel mirino della dirigenza per diventare il vice Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Cambiaso al Bologna “sblocca” Arnautovic

Adesso Allegri ci spera. Arnautovic è per caratteristiche tecniche il bomber ideale. Grande esperienza internazionale, l’austriaco ha giocato per diverse squadra collezionando diversi gol, e un fiuto per la rete da vero bomber d’area.

Allegri ha sempre prediletto attaccanti di questo calibro, forti di testa, tecnici ma anche capaci di giocare di sponda: alla Mario Mandzukic insomma. Il giocatore sembra avere tutte le caratteristiche idonee per fare l’ennesimo salto di qualità. Il prestito del classe 2000 Cambiaso lascia presagire ad una manovra totalmente pro cessione del bomber. Attendiamo ulteriori sviluppi.