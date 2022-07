Calciomercato, allarme Juventus: Zaniolo alla firma

Calciomercato Juventus, novità importanti sul futuro di Zaniolo. Adesso c’è la tripla possibilità: ecco cosa può succedere.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro di Zaniolo non è ancora del tutto deciso. Per quanto permanga l’alta di possibilità di vederlo in bianconero già questa stagione, la Roma starebbe lavorando al possibile rinnovo ma non solo.

Sembra infatti che il pupillo giallorosso sia finito anche in una short list del Manchester United. Tutte possibilità concrete nonostante le ultime rumors che lo davano già alla Juventus.

Calciomercato Juventus, nuove eventualità per il futuro di Zaniolo

Nicolò vorrebbe decidere al più presto. Non neghiamo che la possibilità di vestire la maglia bianconera sia ancora la possibilità più alta nella statistica ma, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ nel calcio – ormai- tutto è possibile anche all’ultimo minuto.

Zaniolo quindi potrebbe valutare anche la possibilità del rinnovo e un’avventura in Inghilterra proprio al Manchester United di CR7 ma trattasi, chiaramente, ancora di suggestione visto che i Red Devils negli ultimi periodi si sono un po’ allontanati dai radar.