Calciomercato Juventus, Allegri lo fa fuori di nuovo: 12 milioni

Calciomercato Juventus, al quartier generale della Continassa tengono banco anche le possibili cessioni.

Sudore e allenamenti, allenamenti e sudore. Poi tutti sull’aereo in direzione States. Diverse sono le tappe del Summer Tour bianconero, che comincerà il prossimo 23 luglio a Las Vegas contro i messicani del Chivas Guadalajara. La Juventus è carica e i nuovi arrivati, due giocatori del calibro di Paul Pogba e Angel Di Maria, hanno portato un’importante ventata di entusiasmo. Come se le rinnovate ambizioni societarie dopo un’annata deludente dal punto di vista dei risultati – la prima dopo undici stagioni senza alcun titolo – avessero riacceso improvvisamente anche quelle dei giocatori, in uno dei più classici effetto domino.

Ad ogni modo il mercato continua a distogliere l’attenzione da quello che succede in campo e a tenere banco in queste ore è la vicenda de Ligt. Per l’olandese si è scatenata un’asta, in cui per adesso sembra averla spuntata il Bayern Monaco. Ma tutti gli scenari sono ancora possibili ed alla fine non è da escludere neanche una possibile permanenza a Torino del difensore ex Ajax, specie se l’offerta bavarese non dovesse essere congrua.

Calciomercato Juventus, Pellegrini verso la Premier

Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, sta lavorando anche sugli altri movimenti in uscita. Rugani, Alex Sandro, Arthur e Kean potrebbero lasciare presto la Juventus, così come il principale esubero Aaron Ramsey, rientrato dal prestito ai Rangers Glasgow. Con le valigie in mano c’è anche Luca Pellegrini, che come riporta il quotidiano torinese “La Stampa” fa gola a diverse squadre di Premier League. Hanno chiesto informazioni sia il West Ham che il Fulham, due londinesi che il prossimo anno si daranno battaglia anche in Premier League. Entrambe sono in contatto con la Juve, che lo valuta 12 milioni di euro.