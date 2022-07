Calciomercato Juventus, tentazione Badiashile: sprint per la firma

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino il giovanissimo difensore: ecco come può arrivare.

Tra gli obiettivi dei bianconeri continua a filtrare l’interesse per il giovanissimo Badiashile. Difensore classe 2001 del Monaco che potrebbe fare al caso di Allegri.

Stando alle ultime indiscrezioni, anche confermate dal giornalista ‘Dario Pellegrini’ su Twitter, il giocatore continua ad essere nel mirino della dirigenza. Non una novità visto che il profilo è seguito già da diverso tempo. Ci sarebbe infatti già stati contatti tra le parti per capire la possibilità di un trasferimento.

Calciomercato Juventus, Badiashile nel mirino | Obiettivo in difesa

Con ancora una situazione tutt’altro che certa di De Ligt, il giocatore sembra volere a tutti i costi il trasferimento in Germania, al Bayern Monaco ma ieri si è parlato anche di una possibilità di permanenza, adesso, filtra l’interesse per un difensore del futuro.

Dopo l’addio dell’ormai ex capitano Giorgio Chiellini, i bianconeri guardano al futuro ma anche al presente essendo, di fatto, Badiashile già decisivo. Ora il profilo è di diritto uno dei più caldi in chiave mercato e la dirigenza farà tutto per capire la fattibilità dell’operazione. Soprattutto ad un costo accessibile per le casse della Vecchia Signora. In attesa di sviluppi la Juventus si concentra anche sugli altri obiettivi prefissati.