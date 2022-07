Calciomercato, Bremer alla Juventus: l’offerta è super | Clamoroso de Ligt

Calciomercato Juventus, l’effetto domino per rimpolpare il pacchetto arretrato è partito: apertura improvvisa sul fronte de Ligt, che “sblocca” Bremer.

Possibile svolta nell’intreccio di pedine che muove il mercato della Juventus. Interessanti novità, infatti, sono state fornite da “Il Corriere dello Sport”, secondo cui ci sarebbe stata una sostanziale apertura dei bianconeri sul fronte de Ligt.

Fino a poco tempo, la “Vecchia Signora” era stata piuttosto ferma nel respingere il primo assalto del Bayern Monaco, con Salihamidzic che si è presentato a Torino formalizzando un’offerta da 60 milioni più 10 di bonus, giudicata insufficiente dalla Juve, che continuava a chiederne 100, con la possibilità di arrivare a 90 milioni più bonus. In quest’ottica, Arrivabene avrebbe ridimensionato e non poco le sue richieste, al punto che si vocifera che la Juve possa dire sì anche ad un’offerta – al momento non arrivata, ma futuribile – da 80 milioni più bonus. Insomma, la prima apertura – tanto attesa – c’è stata, anche perché Allegri spinge per avere subito a disposizione – eventualmente – un centrale di sicuro valore, al quale consegnare le chiavi di una difesa già orfana di Chiellini. In questo senso, il nome di Bremer scalderebbe e non poco.

Calciomercato Juventus, piano anti-Inter per Bremer: super offerta

Sul centrale del Torino c’è da tempo l’Inter che, però, pur avendo trovato l’accordo totale con il brasiliano, sulla base di un quinquennale a circa 3 milioni di euro a stagione, è ancora distante dalle richieste dei granata, che si attestano sui 40 milioni. I nerazzurri punterebbero a ridurre l’esborso, non oltrepassando la soglia dei 30 milioni, ed inserendo nell’affare il giovane Casadei, del quale non vorrebbero perdere comunque il controllo. L’intesa Toro-Inter, dunque, non c’è. Ed ecco che la Juve potrebbe entrare nell’ordine di idee di irrompere a spron battuto nell’affare, ragionando sull’ipotesi di mettere sul piatto un’offerta da 30-35 milioni più bonus con cui far saltare il banco: per Bremer sarebbe pronto addirittura un ingaggio da 3,5-4 milioni di euro. Lontane le alternative: per Pau Torres è forte la concorrenza del City, mentre Gabriel e Kimpembe non scaldano particolarmente.