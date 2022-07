Calciomercato Juventus, il Bayern ne è convinto: annuncio ufficiale de Ligt

Calciomercato Juventus, il Bayern esce allo scoperto: annuncio ufficiale di Salihamidzic sul futuro di de Ligt.

La settimana che sta per volgere al termine non ha fatto registrare significativi passi in avanti tra il Bayern Monaco e la Juventus sul fronte de Ligt: al blitz torinese di Salihamidzic, infatti, manifestatosi attraverso la formulazione della prima offerta ufficiale al club bianconero, non hanno fatto seguito ulteriori rilanci da parte dei Campioni di Germania.

Del resto, i tedeschi hanno praticamente raggiunto l’accordo con il calciatore, che non vede l’ora di cominciare la sua esperienza in un club nel quale potrebbe mettere in evidenza in modo ancora più importante le sue caratteristiche, e per il quale sarebbe disposto anche a fare sconti in termini di ingaggio. La concorrenza del Chelsea è stata ormai archiviata, al punto che i Blues hanno deciso di virare con decisione su Koulibaly, chiudendo l’operazione con il Napoli ed assicurandosi un valido sostituto di Rudiger.

Calciomercato Juventus, il Bayern non molla de Ligt: annuncio ufficiale

La Juventus continua a chiedere 100 milioni di euro per lasciar partire de Ligt, cifra ritenuta eccessivamente elevata dal Bayern, che si sarebbe presentato a Torino con un’offerta da 60 milioni di euro di parte fissa, a cui eventualmente aggiungere 10 milioni di bonus: ancora troppo pochi, per imprimere la svolta decisiva all’affare. Alla BILD, Salihamidzic ha però evidenziato tutto il suo ottimismo sulla possibile fumata bianca: “Sedermi ad un tavolo con Cherubini e Nedved è stato importante, ho un buon rapporto con la Juve: abbiamo avuto due colloqui, vediamo cosa succede. Siamo in una buona posizione per de Ligt, perché già abbiamo fatto alcune cose.”