Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: il nuovo bomber lo ha scelto Allegri

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: il nuovo bomber secondo i dettami di Allegri. Il tecnico livornese non ha più dubbi.

Oltre a sistemare la questione in difesa, con il nodo de Ligt che continua a tenere banco in maniera importante, e capire eventuali margini di manovra anche per Zaniolo, la Juventus non si ferma, e sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti con cui puntellare il reparto offensivo.

Importanti aggiornamenti sono stati forniti da Sky. Secondo Gianluca di Marzio, infatti, la ricerca di un vice Vlahovic all’altezza avrebbe portato Max Allegri a fare di nuovo il nome di Alvaro Morata, scelta preferita del tecnico livornese. La duttilità dell’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid intriga e non poco Allegri, con la Juve che non ha esercitato il riscatto dai Colchoneros, giudicando eccessiva la richiesta da 35 milioni di euro fatta dal club spagnolo. Morata più di Arnautovic, dunque: nelle prossime settimane si potrebbe aprire ufficialmente il fronte Atletico-Juve.