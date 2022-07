Calciomercato Juventus, nuovo ritorno | Data UFFICIALE dell’incontro

Continua ad essere sempre più bollente il calciomercato di una Juventus che vuole al più presto tornare a conquistare trofei.

Ci si avvicina velocemente all’inizio della stagione, il giorno di Ferragosto avverrà il debutto della squadra di Allegri in serie A per affrontare il Sassuolo. Per quella data ovviamente il tecnico spera che il mercato bianconero sia chiuso, anche se si potranno fare poi affari fino alla fine del mese.

Servono del resto ancora pedine. Dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba il numero di acquisti necessari per essere competitivi ancora non è vicino allo zero: servono altri elementi in tutti i settori del campo. Viste anche le partenze che si sono registrate e quelle che potrebbero esserci nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, il 7 agosto incontro con l’Atletico Madrid. Si parlerà pure di Morata?

Come si legge su Tuttosport, il prossimo 7 agosto ci sarà una importante amichevole precampionato tra la Juventus e l’Atletico Madrid. Gara che si giocherà a Tel Aviv ad appena una settimana dall’inizio della serie A. Un test decisamente probante per entrambe. Chissà che non possa essere anche l’occasione per riparlare di un giocatore dei colchoneros che il bianconero lo conosce bene come Alvaro Morata. Non riscattato dalla Juve visto l’alto prezzo del cartellino, ma comunque nel mirino di Allegri. Che ne conosce bene le potenzialità e la capacità di essere sia spalla di Vlahovic che potenzialmente suo sostituto. La Juventus sta cercando ancora rinforzi in attacco e non sarebbe un problema l’eventuale innesto del centravanti spagnolo a solo una settimana dal via, visto che già conosce gli schemi del tecnico.