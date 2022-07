Calciomercato Juventus, accordo per il bomber da 25 goal

Calciomercato Juventus, accordo e intesa per il bomber da 25 goal. Futuro segnato.

In questi anni abbiamo assistito ad un modus operandi pressoché olistico da parte del club bianconero, distintosi in questi ultimi tre anni per diversi errori di valutazione ai quali si sta cercando di ovviare in modo evidente e rappresentanti, comunque, un’inflessione più che naturale dopo un secolo di dominio totale.

Restando sull’universalità delle capacità dirigenziali juventine, come dicevamo, in quel di Torino si è sempre cercato di curare numerosi aspetti in modo minuzioso, squisitamente tecnici ma non solo. Basti pensare all’attenzione data alle infrastrutture, agli aspetti del branding e marketing e a quanto concorre a far crescere una società in lato senso.

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per il bomber da 25 goal

Annoverabile in questo discorso, sicuramente, anche l’attenzione al settore giovanile e per giocatori di prospettiva che rappresentino baluardi di speranza per il futuro o, molto più semplicemente, comode pedine di scambio per trattative con altri club.

Questo il caso, tra i tanti, di George lenikhena, attaccante classe 2006 reduce da una stagione con 25 goal all’attivo e per il quale la Juventus ha trovato un principio d’accordo con l’Amiens. Nonostante la giovane età, però, il bomberino sembra volersi far attendere, complici le richieste giuntegli da un club francese e uno tedesco. Ennesima prova del suo valore.